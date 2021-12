Silvan Widmer fühlt sich bei Mainz weiter pudelwohl. Nachdem der Aussenverteidiger bereits gegen Gladbach ein Traumtor erzielte hatte, bewies er in der 16. Runde der Bundesliga gegen Hertha Berlin Köpfchen und drückte einen schwierig zu nehmenden Ball zum vorentscheidenden 3:0 in die Maschen. Zuvor hatte der Schweizer Internationale bereits den Führungstreffer von Lee Jae-sung vorbereitet. Am Ende feierten die Mainzer einen souveränen 4:0-Heimerfolg.

Cédric Brunner kam mit dem vorletzten Bielefeld ebenfalls zu einem Sieg. Die Arminia gewann gegen Bochum zu Hause 2:0, Patrick Wimmer profitierte bei seinem Treffer zum Endstand von einem groben Patzer von Goalie Manuel Riemann. Wolfsburg (mit dem eingewechselten Renato Steffen und Kevin Mbabu auf der Bank) unterlag Köln nach 2:1-Führung noch 2:3. Anthony Modeste traf für die Kölner doppelt.

Bayern demontieren Stuttgart

Die Bayern liefen bei schwierigen bis prekären Rasenbedingungen in Stuttgart nicht zu Höchstform auf, liessen dem VfB beim 5:0-Sieg am Ende trotzdem keine Chance. Mit seinen Saisontoren 7 und 8 stellte Serge Gnabry um die Pause herum auf 2:0 für den Favoriten (40./53.). Stuttgart hatte zu diesem Zeitpunkt einige Halbchancen vergeben und immer noch leicht an einer möglichen Überraschung geschnuppert. Eine Bayern-Triplette innert 5 Minuten durch Gnabry und zweimal Robert Lewandowski (jeweils auf Pass von Gnabry) zerstörte dann die letzten Hoffnungen der Gastgeber.

Während Stuttgart damit weiter knapp über dem Relegationsplatz dahindümpelt, wird die Lücke an der Spitze immer grösser: Nach dem 13. Sieg im 16. Bundesliga-Spiel der Bayern liegt das zweitplatzierte Dortmund (am Mittwoch gegen Fürth im Einsatz) bereits 9 Punkte zurück. Die Münchner sind somit rechnerisch Herbstmeister.