Beim 1:1-Remis von Borussia Mönchengladbach in Mainz mussten sich Nico Elvedi und Breel Embolo schon in der ersten halben Stunde auswechseln lassen. Elvedi verletzte sich, als er mit einen Konter unterband.

Zur 2. Halbzeit kehrte der 24-Jährige an Krücken auf die Bank zurück. «Verdacht auf Aussenband, dass da irgendwas kaputt ist», sagte Trainer Adi Hütter im Streamingdienst DAZN hinterher. Bestätigt sich dieser Eindruck, droht dem Verteidiger ein längerer Ausfall.

Für Embolo ging es nicht mehr weiter, weil er sich bei einem langen Schritt in einem Duell an der Seitenlinie den hinteren Oberschenkel überdehnte.

Ob die Stammspieler dem Nationalteam in den bevorstehenden Partien der WM-Qualifikation gegen Italien am 12.11. in Rom und gegen Bulgarien am 15.11. in Luzern zur Verfügung stehen, ist fraglich.

Legende: Das sah nicht gut aus Breel Embolo muss auf dem Rasen gepflegt und dann ausgewechselt werden. imago images

Nur Widmer überwindet Sommer

Immerhin: Es gab auch positive Schlagzeilen aus Schweizer Perspektive: Nachdem Florian Neuhaus (38.) die Gäste in Führung geschossen hatte, hielt Yann Sommer im Tor seine Farben mit einer Reihe starker Paraden lange auf Siegkurs. Schliesslich war es Silvan Widmer (76.), der den Mainzern mit einem wunderbaren Schlenzer ins hohe weite Eck einen Punkt sicherte.