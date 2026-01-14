Der Bundesliga-Leader gewinnt in Köln mit 3:1. Gladbach geht in Hoffenheim mit 1:5 unter.

Legende: Reihte sich unter die Münchner Torschützen Min-Jae Kim. IMAGO / MIS

Die beste Hinrunde in der Geschichte des FC Bayern München ist perfekt. Beim 3:1 gegen Köln hatte der Meister zwar grosse Mühe, liess sich am Ende aber auch von einer knapp zehnminütigen Pyro-Unterbrechung und einem Fehlgriff von Torhüter Manuel Neuer nicht aufhalten. Die umjubelte Führung des FC durch einen haltbaren Schuss von Linton Maina (41. Minute) drehten Serge Gnabry (45.+5), Min-jae Kim (71.) und Lennart Karl (84.) noch zum 15. Sieg der Münchner in den ersten 17 Spielen der Saison.

Ein bitterer Abend war es für die Schweizer Internationalen: Innenverteidiger Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach ging gegen Hoffenheim 1:5 unter und machte dabei in mehreren Szenen keine gute Figur.

Bei Freiburg kam neben Johan Manzambi erstmals in dieser Saison auch Bruno Ogbus zum Einsatz. Der U21-Nationalspieler, der 2022 aus dem Nachwuchs von GC nach Deutschland gewechselt war, rückte infolge mehrerer Ausfälle in der Verteidigung in die Startaufstellung. Dabei zeigte Ogbus eine ansprechende Leistung, konnte die 0:2-Niederlage gegen Leipzig jedoch nicht verhindern.

Bundesliga