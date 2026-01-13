Urs Fischer gewinnt in der Bundesliga erstmals als Mainz-Trainer. Dortmund bleibt erster Bayern-Verfolger.

Legende: Mainzer Matchwinner Die Torschützen Silvan Widmer (l.) und Nadiem Amiri. IMAGO / HMB-Media

Urs Fischers Mainz 05 hat im Abstiegskampf der Bundesliga drei eminent wichtige Punkte eingefahren. Das vormalige Schlusslicht schlug Heidenheim zuhause mit 2:1 und rückt auf den Relegationsplatz vor. Zu den Mainzer Matchwinnern gehörte unter anderem Silvan Widmer.

Der Nati-Verteidiger profitierte von einem Fehlpass von Heidenheim-Goalie Diant Ramaj und traf in der 30. Minute zum 1:0. Nadiem Amiri erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. Nach drei Remis zu Beginn war es der erste Liga-Sieg für Fischer.

Dortmund festigte derweil seinen Status als erster Bayern-Verfolger. Das Team um Goalie Gregor Kobel feierte gegen Werder Bremen einen klaren 3:0-Heimsieg. Stuttgart entschied einen heissen Schlagabtausch gegen Frankfurt mit 3:2 für sich. Aurèle Amenda spielte bei den Gästen durch.

Gefährlicher Schnee in Hamburg

Bayer Leverkusen musste in Hamburg unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die Partie gegen den HSV wurde zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff wegen «wetterbedingten statischen Risiken im Bereich des Stadiondachs» abgesagt.

