Legende: Greift beim ersten Gegentreffer daneben Villa-Keeper Emiliano Martinez. IMAGO / Shutterstock

Arsenal hat die Siegesserie von Aston Villa (wettbewerbsübergreifend 11 Siege in Folge) in der Premier League gestoppt. Der Leader aus London entschied den Spitzenkampf zuhause klar mit 4:1 für sich und liegt nun sechs Punkte vor dem drittplatzierten Klub aus Birmingham.

Arsenal machte den Unterschied in der zweiten Halbzeit. Ein Doppelschlag durch Gabriel (48.) nach einem Fehler von Villa-Goalie Emiliano Martinez und Martin Zubimendi (52.) sorgte für die Vorentscheidung. Leandro Trossard (69.) und Gabriel Jesus (78.) legten noch nach, ehe Ollie Watkins in der Nachspielzeit Resultatkosmetik betrieb. Arsenal nahm damit auch erfolgreich Revanche für die Last-Minute-Niederlage gegen Aston Villa vor drei Wochen.

Fabian Schär bejubelte mit Newcastle einen 3:1-Sieg bei Burnley. Chelsea kam zuhause gegen Bournemouth ebenso nicht über ein Unentschieden hinaus (2:2) wie Manchester United gegen Wolverhampton. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht spielte der Rekordmeister nur 1:1.

Premier League