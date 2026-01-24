Bayern München kassiert die erste Saisonniederlage in der Bundesliga. Mainz schiebt sich auf den Relegationsplatz.

Legende: Grosser Erfolg für Fabian Rieder und Co. Ausgerechnet Augsburg fügte den Bayern die erste Meisterschaftsniederlage zu. imago images/kolbert-press

Im 19. Spiel der Saison ist es passiert: Erstmals seit dem 8. März 2025 hat Bayern München in der Bundesliga wieder einmal verloren – und das erst noch zuhause. Augsburg drehte in der Schlussviertelstunde einen 0:1-Rückstand und siegte dank Toren von Arthur Chaves und Han-Noah Massengo 2:1. In der letzten Aktion des Spiels landete ein Distanzschuss von Bayerns Michael Olise am Lattenkreuz. Fabian Rieder wurde bei den Gästen kurz vor dem Ausgleich ausgewechselt, Cédric Zesiger spielte durch.

Mainz auf Vorwärtsmarsch

Ebenfalls eine Wende schaffte Urs Fischers Mainz (Silvan Widmer spielte durch) im Heimspiel gegen Wolfsburg. Dank des 3:1 rücken die Rheinhessen auf den Relegationsplatz vor. Heidenheim, Konkurrent Mainz' im Abstiegskampf, ging gegen Leipzig 0:3 unter.

Im ersten Bundesliga-Spiel nach der Entlassung von Trainer Dino Toppmöller verlor Frankfurt gegen das formstarke Hoffenheim 1:3. Die Sinsheimer bleiben damit auf Champions-League-Kurs. Leverkusen fand beim 1:0 gegen Bremen zum Siegen zurück.

Bundesliga