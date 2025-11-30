Liverpool gewinnt in der 13. Runde der Premier League bei West Ham 2:0 und beendet seine Durststrecke.

Legende: Zielt (endlich) genau Aleksander Isak. Imago/News Images

In seinem 8. Liga-Spiel im Dress der «Reds» war es soweit: 150-Millionen-Mann Aleksander Isak markierte sein 1. Tor. Nach einem cleveren Zuspiel von Cody Gakpo schob der Schwede abgeklärt ein (60.). In der Nachspielzeit stellte Gakpo selber mit einem satten Schuss aus der Drehung auf 2:0 und besiegelte Liverpools Sieg gegen West Ham.

Die Londoner hatten sich im heimischen Olympiastadion in der 84. Minute selber geschwächt: Mit 2 gelben Karten innert 2 Minuten wegen Meckerns flog Lucas Paqueta äusserst unrühmlich vom Platz.

Liverpool beendet damit eine 6 Spiele andauernde Niederlagenserie in der Premier League. In der Tabelle klettert der Meister vom 12. auf den 8. Platz.

Premier League