Arsenal kommt in der 13. Runde bei Chelsea nicht über ein 1:1 hinaus. Liverpool bezwingt West Ham 2:0.

Legende: Die Chelsea-Fans geben ihm (verbal) Saures Noni Madueke nach einer vergebenen Arsenal-Chance. Imago/Shutterstock

Erst zum 4. Mal in dieser Saison (im 20. Pflichtspiel) gab Premier-League-Leader Arsenal Punkte ab. Dabei wären im Londoner Derby bei Chelsea die Voraussetzungen nach 38 Minuten eigentlich optimal gewesen: Moises Caicedo sah nach einem harten Einsteigen Rot.

Doch die dezimierten «Blues» gingen durch einen Kopfball von Trevor Chalobah (48.) gar in Führung, ehe Mikel Merino ebenfalls per Kopf immerhin noch der Ausgleich gelang (59.).

Gakpo mit Assist und Tor

Bei Liverpools 2:0-Auswärtssieg gegen West Ham endete Alexander Isaks Torflaute: In seinem 8. Liga-Spiel im Dress der «Reds» traf der 150-Millionen-Mann nach einem cleveren Zuspiel von Cody Gakpo abgeklärt zum 1:0 (60.). In der Nachspielzeit stellte Gakpo selber mit einem satten Schuss aus der Drehung auf 2:0.

Legende: Zielt (endlich) genau Aleksander Isak. Imago/News Images

West Ham hatte sich im heimischen Olympiastadion in der 84. Minute selber geschwächt: Mit 2 gelben Karten innert 2 Minuten wegen Meckerns flog Lucas Paqueta äusserst unrühmlich vom Platz.

In der Tabelle verbleibt Arsenal Leader (5 Punkte Vorsprung auf ManCity), Liverpool klettert auf Rang 8.

Premier League