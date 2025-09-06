Das erste Saisonspiel des FC Bayern gegen Leverkusen hat für einen Zuschauerrekord im deutschen Vereinsfussball der Frauen gesorgt.

57'762 Fans kamen am Samstag zum ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison in die Allianz Arena. Damit wurde die bisherige Bestmarke von 57'000 Fans beim Pokal-Halbfinal zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen im vergangenen März im Hamburger Volksparkstadion übertroffen.

Die Bundesliga-Bestmarke von 38'365 Zuschauern beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt im April 2023 war bereits im Vorverkauf deutlich getoppt worden.

Die Bayern gestalteten das Rekordspiel erfolgreich: Das Heimteam bezwang Leverkusen dank Toren von Vanessa Gilles (76.) und Klara Bühl (77.) mit 2:0.

Barcelona mit dem Weltrekord

Den deutschen Rekord bei einem Frauenspiel hatten 73'680 Fans beim WM-Eröffnungsspiel 2011 im Berliner Olympiastadion zwischen Deutschland und Kanada aufgestellt. Den offiziellen Weltrekord hält der FC Barcelona: 91'648 Zuschauer kamen im April 2022 zum Champions-League-Halbfinal zwischen Barça und dem VfL Wolfsburg ins Camp Nou.