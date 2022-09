Legende: Beliess es bei einer kurzen Tanzeinlage Vinicius bejubelt das 1:0 von Real Madrid durch Rodrygo. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Bereits vor dem ersten Madrider Derby war reichlich Pfeffer drin, im Spiel selber kam noch einiges an Würze dazu. Vor allem, nachdem Atleticos Mario Hermoso in der 83. Minute das Anschlusstor für das Heimteam gelang. Doch nur wenige Minuten nach seinem Treffer hatte Hermoso seine Emotionen nicht im Griff und wurde mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. In den Schlussminuten und in numerischer Überzahl liess Real nichts mehr zu und sicherte sich im 6. Saisonspiel den 6. Vollerfolg.

Vinicius trifft nicht, darf aber dennoch tanzen

Die «Königlichen» waren im Wanda Metropolitano nicht zwingend das bessere, aber gewiss das effizientere Team gewesen. Rodrygo brachte Real nach 18 Minuten und einer herausragenden Kombination mit Aurélien Tchouaméni per Volley in Front. Der Torschütze liess es sich nicht nehmen, seinen Treffer an der Seite von Vinicius Junior mit einem Tänzchen zu bejubeln.

Noch vor der Pause doppelte Federico Valverde nach, nachdem Vinicius noch am Pfosten gescheitert war (36.). Real übernimmt dank dem Derbysieg wieder die Tabellenspitze von Barcelona, das 2 Punkte dahinterliegt.