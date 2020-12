2:1-Erfolg in Bremen

Dank Toren von Raphaël Guerreiro und Marco Reus feiert Dortmund in Bremen einen 2:1-Erfolg.

Im frühen Dienstagabendspiel trennen sich Frankfurt und Gladbach spektakulär 3:3.

Am Mittwoch spielen unter anderem die noch ungeschlagenen Wolfsburger bei Bayern München.

Neue Besen kehren auch in Dortmund gut – respektive in Bremen. Im Auswärtsspiel an der Weser fuhr der BVB im 1. Spiel nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre einen 2:1-Sieg ein. Der Start des neuen Coachs Edin Terzic ist damit resultatmässig geglückt.

Die grosse Dortmunder Gala war es aber auch unter Terzic (noch) nicht. Trotz einer frühen Führung durch Raphaël Guerreiro (12.) wurde es für den BVB eine Zitterpartie. Nach einem Fehler von Manuel Akanji glich Kevin Möhwald mit einem für Goalie Roman Bürki zu platzierten Schuss zum 1:1 aus.

Dabei blieb es bis in die Schlussphase. Dann holte der sonst starke Werder-Goalie Jiri Pavlenka im Strafraum Akanji von den Beinen: Penalty. Routinier Marco Reus trat an – und scheiterte an Pavlenka. Reus war aber mit dem Nachschuss erfolgreich. Beim 2:1 für Dortmund blieb es.

Union gibt Sieg aus der Hand

Das Duell zwischen den Überraschungsteams Stuttgart (7.) und Union Berlin (6.) endete mit einem 2:2. Das Resulat muss sich für die Unioner von Trainer Urs Fischer wie eine Niederlage anfühlen. Die Gäste führten nämlich bis zur 85. Minute mit 2:0, ehe der kurz zuvor eingewechselte Österreicher Sasa Kalajdzic mit einem Doppelpack (85./90.) den Stuttgartern ein Remis rettete.

Immerhin bleibt Union 5 Punkte vor Stadtrivale Hertha Berlin. Die «Alte Dame» und Mainz 05 trennten sich im Olympiastadion in einem müden Kick 0:0.