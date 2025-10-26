Real Madrid setzt sich im ersten Saisonduell mit Barcelona zuhause mit 2:1 durch. Jude Bellingham erzielt das Siegtor.

Legende: Die entscheidende Szene Jude Bellingham muss nur noch zum 2:1 einschieben. Keystone/EPA/Sergio Perez

3 Tore, 1 verschossener Penalty, 1 rote Karte und Rudelbildungen: Beim ersten «Clasico» der Saison war alles mit dabei. Einen knapp 100 Minuten langen atemlosen Schlagabtausch bekamen die 78'000 Zuschauer im rappelvollen Bernabeu zu sehen. Real Madrid behielt letztlich mit 2:1 die Oberhand.

Schlag auf Schlag

Die «Königlichen» kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine und erspielten sich Chance um Chance. Nach einem wegen Abseits aberkannten Treffer von Kylian Mbappé (12.) durfte der Franzose in der 22. Minute doch noch das Führungstor bejubeln.

Fermin Lopez gelang in der 38. Minute entgegen dem Spielverlauf der Ausgleich, doch die Freude bei den Gästen hielt nicht lange. Noch vor dem Pausenpfiff brachte Jude Bellingham Real Madrid wieder auf die Siegerstrasse (43.).

Hektische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel hielt Wojciech Szczesny Barça mit einem gehaltenen Elfmeter von Mbappé im Spiel (52.), doch der Ausgleich gelang den Katalanen nicht mehr. Pedri sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Nach dem Abpfiff kam es an der Seitenlinie zu Tumulten.

