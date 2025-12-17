PSG jubelt in Katar über einen weiteren Titel: Die Franzosen schlagen Flamengo mit 2:1 und krallen sich den Intercontinental Cup.

Legende: Können einmal mehr jubeln Die PSG-Spieler. Keystone/AP Photo/Hussein Sayed

Paris Saint-Germain hat das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte mit dem sechsten Titel abgeschlossen. Das Team von Trainer Luis Enrique gewann durch ein 2:1 im Elfmeterschiessen gegen Brasiliens Meister CR Flamengo auch den Interkontinental-Pokal der Fifa. Der Intercontinental Cup ist ein Überbleibsel der früheren Klub-WM.

Schlussmann Matwei Safonow, der erneut den verletzten Stammtorhüter Lucas Chevalier vertrat, hielt gleich vier Elfmeter. Somit war auch der Fehlschuss von Ousmane Dembélé, der einen Tag zuvor ebenfalls in Katar zum Weltfussballer des Jahres 2025 gekürt worden war, egal.

In der regulären Spielzeit hatte Khvicha Kvaratskhelia (38.) Paris zunächst in Führung gebracht. Das Team aus Rio de Janeiro kam vor den Augen von Fifa-Präsident Gianni Infantino durch einen von Jorginho verwandelten Foulelfmeter (62.) jedoch zum Ausgleich.