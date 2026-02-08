Erst bringt er Liverpool herrlich in Führung, zum Schluss fliegt er vom Platz: Szoboszlai ist die Figur der Partie.

Legende: Der «Gang nach Canossa» Dominik Szoboszlai nach seiner roten Karte gegen ManCity. imago images/Propaganda Photo

Liverpool empfing in der 25. Runde der Premier League Arsenals ersten Verfolger Manchester City. 73 Minuten lang bot sich den Fans an der Anfield Road ein ausgeglichenes Topspiel, dann nahm die Partie ordentlich an Fahrt auf: Dominik Szoboszlai packte bei einem Freistoss aus 25 Metern den Hammer aus. Via Pfosten schlug es hinter Gianluigi Donnarumma ein.

10 Minuten später glich Bernardo Silva das Geschehen wieder aus. Wirklich wild wurde es dann in der – letzten Endes 15-minütigen (!) – Nachspielzeit. Liverpool-Goalie Alisson brachte Matheus Nunes in der 91. Minute im Strafraum zu Fall. Erling Haaland verwandelte souverän zum 2:1 für ManCity.

Donnarumma rettet – Szoboszlai fliegt

In der 98. Minute verhinderte Donnarumma den Ausgleich bei einem Volley Alexis MacAllisters mirakulös. Weitere 2 Minuten später kullerte der Ball ins verwaiste Liverpool-Tor. Dem Ball hinterherrennend hatte Szoboszlai jedoch an Haalands Trikot gezogen. Das Verdikt: Kein Tor, Freistoss für die «Citizens» und Rot gegen Szoboszlai.

Premier League