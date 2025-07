Mexiko schlägt die USA in einem engen Endspiel, das von vielen Emotionen begleitet ist.

2:1-Triumph in Houston

Legende: Hat den Gold-Cup-Titel erfolgreich verteidigt Mexikos Nationalteam. Imago/Straffon Images

Titelverteidiger Mexiko hat ein hart umkämpftes Endspiel um den Gold Cup gegen Gastgeber USA gewonnen. Der Rekordsieger entschied den Final in Houston nach Rückstand mit 2:1 für sich und gewann das Kontinentalturnier zum 10. Mal.

Ein Kopfballtor von Edson Alvarez sorgte vor 71'000 Fans für die Entscheidung (77.). Der 27-Jährige hatte sich vor einem Jahr bei der Copa America an gleicher Stelle schwer verletzt. «Heute war ein sehr emotionaler Moment für mich. Seit wir wieder in Houston waren, habe ich an damals gedacht», sagte Alvarez.

Jimenez gedenkt Jota

Die USA waren durch ein Tor von Chris Richards in der 4. Minute in Führung gegangen. Raul Jimenez (27.) gelang der schnelle Ausgleich, danach war Mexiko die bessere Mannschaft und holte sich den verdienten Sieg.

Jimenez feierte sein Tor, indem er ein Trikot mit dem Namen und der Nummer 20 seines Ex-Teamkollegen Diogo Jota in den Händen hielt, der in der vergangenen Woche bei einem Unfall ums Leben gekommen war. «Er war während meiner Zeit in Wolverhampton ein grossartiger Teamkollege», sagte Jimenez nach dem Spiel.