Legende: Untröstlich Jude Bellingham ist nach dem Spiel gegen Mainz am Boden zerstört. imago images/ANP

Mit dem Abpfiff gab es bei Borussia Dortmund nur noch Fassungslosigkeit und Trauer – im sagenhaften Finale einer Achterbahn-Saison hat der BVB den Meistertitel doch noch verspielt.

Im Moment der bitteren Wahrheit sanken alle Dortmunder wie vom Blitz getroffen zu Boden. Die schwarz-gelbe Wand verstummte, selbst den Gästefans schien das Schicksal des BVB leid zu tun. Durch ein 2:2 gegen Mainz am letzten Spieltag verpasste Borussia Dortmund die gigantische Chance, den FC Bayern endlich vom Thron zu stossen. Stattdessen warf die Borussia den Münchnern, die sich zum 2:1 beim 1. FC Köln zitterten, die Schale quasi in den Schoss.

Die nächsten Tage werden brutal.

Minutenlang lagen sie da: Marco Reus, Mats Hummels, Sébastien Haller und all die anderen, die kurz vor dem grossen Triumph gestanden hatten. Dann fingen die ersten Fans an zu rufen: «Aufstehen! Aufstehen!» Edin Terzic, der Trainer aus der Kurve, half seinen Spielern auf die Beine. Die Tribüne spendete Trost: Ein starkes Bild zum Ende einer Achterbahn-Saison mit einem irren Ende.

Can ringt nach Erklärungen

«Die nächsten Tage werden brutal, die Enttäuschung ist riesengross. Es wird schwer, das alles zu verarbeiten», sagte Verteidiger Mats Hummels bei Sky. Emre Can meinte: «Das ist schwer in Worte zu fassen. Wir waren so nah dran. Am Ende hat uns ein Tor gefehlt. Wir wollten unbedingt, aber am Ende haben wir es nicht geschafft. Es war ein anderes Spiel, es war ein anderer Druck, wir hatten unsere Chancen, aber am Ende sollte es einfach nicht sein.»

Meisterfeier, der gigantische Meisterkorso mit Hunderttausenden Menschen – das alles fällt ins Wasser, weil der BVB im entscheidenden Spiel die Nerven verlor.