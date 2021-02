Es wird das grosse Aufeinandertreffen von Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku. Vor knapp einem Monat gerieten die beiden beim Viertelfinal-Duell in der Coppa zwischen Inter und der AC Milan (2:1) aneinander. Nun, im Vorfeld des Duells in der Serie A am Sonntag, hat Milan-Trainer Stefano Pioli wieder Öl ins Feuer gegossen.

Provokation vor dem Derby

An einer Medienkonferenz meinte er: «Zwischen Ibrahimovic und Lukaku wähle ich ganz klar ‹Ibra›.» Damit hat er die Fehde zwischen den beiden Stürmer-Stars quasi neu lanciert. Er schob nach: «Aber ich habe viel Respekt für Lukaku. Er hat gezeigt, dass er ein grossartiger Spieler ist.»

Legende: Waren aneinander geraten Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku. Keystone

Sowieso wird das Duell zwischen der AC Milan und Inter mit Spannung erwartet. Denn mit Lukaku (16 Tore) und Ibrahimovic (14) treffen nicht nur der treffsicherste und der dritte der Torschützenliste aufeinander. Die Tabelle der Serie A führt Inter Mailand mit einem Punkt vor dem Stadtrivalen AC Milan an. Der Spitzenkampf ist schon einmal lanciert.