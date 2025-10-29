 Zum Inhalt springen

2. Runde im DFB-Pokal In der 122. Minute: Leverkusen zittert sich in Paderborn zum Sieg

Bayer Leverkusen müht sich in Paderborn in Überzahl in die nächste Runde. Luca Jaquez trifft bei Stuttgarts Sieg in Mainz.

29.10.2025, 20:53

Fussballspieler jubelt auf dem Spielfeld während eines Spiels.
Legende: Erlöst Leverkusen spät Ibrahim Maza. Keystone/DPA/David Inderlied

Als Felix Götze bei Paderborn in der 58. Minute Rot sah und Leverkusen durch Alejandro Grimaldo zwei Minuten später in Führung ging, hatten wohl nur noch wenige SCP-Fans an eine Verlängerung geglaubt. Doch Stefano Marino traf in der 90. Minute tatsächlich noch zum 1:1.

Und es kam noch besser für den Zweitligisten. In der 6. Minute der Verlängerung brachte Sven Michel Paderborn erstmals in Führung. Zum Wunder reichte es am Ende aber doch nicht: Jarell Quansah führte noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich herbei. Das aus Bayer-Sicht erlösende 3:2 durch Ibrahim Maza fiel erst in der 122. Minute. Zwei Minuten später sorgte Aleix Garcia mit dem 4:2 für die Entscheidung.

Stuttgart eliminiert Mainz – auch dank Jaquez

Zur selben Zeit gastierte Stuttgart in Mainz – und wurde seiner Favoritenrolle dort gerecht. Der Schweizer Verteidiger Luca Jaquez brachte die Gäste mit seinem 1. Tor für Stuttgart in der 6. Minute auf die Siegerstrasse. Captain Atakan Karazor machte mit dem 2:0 in der 73. Minute den Deckel drauf.

Fussballspiel, Spieler in schwarzen Trikots vor dem Tor.
Legende: Nickt ein Luca Jaquez. Imago Images/Jan Hübner

DFB-Pokal

