Kurz vor Heiligabend schrieb Pep Guardiola einen Brief. Allerdings teilte er dabei nicht dem Weihnachtsmann seine Geschenkwünsche zum Fest mit, sondern machte seinem Ärger Luft. Der Adressat: der englische Fussballverband.

«Wolves» und «Blades» vor der Brust

Denn in diesem Jahr trifft der Weihnachtswahnsinn rund um den traditionellen englischen «Boxing Day» am 26. Dezember Guardiola mit Titelverteidiger Manchester City mit voller Wucht. Innerhalb von nicht einmal 48 Stunden muss der abgehängte Meister gegen Wolverhampton (Freitag/20:45 Uhr) und Sheffield (Sonntag/19:00 Uhr) antreten.

«Ich habe mich nur bedankt», sagte Guardiola auf sein Schreiben angesprochen mit einer gehörigen Portion Süffisanz: «Ich weiss eines ganz genau: Weniger als 48 Stunden zwischen 2 Spielen zu haben, ist nicht das perfekte Timing.»

Keine Zeit für Feste

So hatte das Weihnachtsprogramm der Citizens auch nicht viel mit Besinnlichkeit zu tun. Training am 23. und 24. Dezember, frei am 25. Dezember, Training am 26. Dezember, Spiele am 27. und 29. Dezember. Ach ja, am Neujahrstag geht es gegen den FC Everton.

Dazu kommt, dass Guardiolas Aufgabenheft noch dicker geworden ist. Ohne seinen langjährigen Co-Trainer Mikel Arteta, den es als Trainer zu Arsenal gezogen hat, müsse jeder im Team «ein bisschen mehr arbeiten».

Auch Liverpool im Kalender-Dilemma

Zur Seite sprang Guardiola ausgerechnet Liverpool-Coach Jürgen Klopp: «Das ist absolut nicht in Ordnung. Kein Trainer hat Probleme damit, am ‹Boxing Day› zu spielen. Aber am 27. und 29. zu spielen, das ist ein Verbrechen. Jedes Jahr ist es dasselbe, aber wir können sagen, was wir wollen – es interessiert niemanden.»

Mit der Terminhatz kennt sich Klopp aus: Einen Tag vor dem Halbfinal der Klub-WM mussten die «Reds» im League Cup antreten, dort verlor eine bessere Nachwuchself 0:5 bei Aston Villa. Nach dem gewonnenen Final am Samstag in Doha gegen Flamengo hatte der englische Spitzenreiter bis am Donnerstag Pause (ehe der 4:0-Kantersieg im Schlagerspiel bei Leicester folgte). Fast schon ein Luxus in diesen Tagen.

