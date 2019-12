Das Solo von Liverpool in der englischen Meisterschaft ist nach dem «Boxing Day» noch ausgeprägter. Durch das 4:0 bei Leicester beträgt das Polster bei einem Minusspiel 13 Punkte.

Der Überraschungs-Zweite Leicester hat die undankbare Aufgabe nicht erfüllen können: Die Premier League am 19. Spieltag zumindest wieder etwas spannend zu machen. Stattdessen kassierten die «Foxes» im Direktduell ein empfindliches 0:4 – es ist dies ihre höchste Saison-Pleite –, und der noch immer ungeschlagene Spitzenreiter Liverpool zieht einsam seine Kreise.

13 Punkte Vorsprung bei einer nachzuholenden Partie sind es auf den ersten Verfolger, gar schon 14 Zähler auf den drittklassierten Titelhalter Manchester City. Nach dem bisher einzigen Punktverlust in der laufenden Meisterschaft (1:1 bei Manchester United) reihte der stilsichere Champions-League-Sieger den bereits 9. Liga-Sieg aneinander.

Legende: Die «Reds» in Jubelpose Trent Alexander-Arnold (vorne) ragt aus Liverpools Kollektiv heraus. Reuters

Achtung, fertig, los ...

Den ersten Warnschuss im King Power Stadium feuerte das Team des deutschen Cheftrainers Jürgen Klopp nach gerade mal 38 Sekunden ab. Der Abschluss von Trent Alexander-Arnold war allerdings zu wenig platziert und darum eine sichere Beute für Leicester-Keeper Kasper Schmeichel.

Liverpool, bei dem der Schweizer Xherdan Shaqiri 90 Minuten auf der Bank ausharren musste, hatte das «Boxing-Day»-Schlagerspiel bis zur Pause augenfällig im Griff: Die nackten Zahlen von 8:0 abgegebenen Schüssen (3 aufs Tor) und 59:41 Prozent Ballbesitz zeugen davon. In der 31. Minute münzte Roberto Firmino die Überlegenheit in Zählbares um. Von Alexander-Arnold mit einer gefühlvollen Flanke am zweiten Pfosten präzise bedient, nickte der Brasilianer zur Führung ein.

... und ein Donnerwetter in der Schlussphase

Die Platzherren konnten sich auch nach der Pause nicht aus der Umklammerung der «Reds» lösen. Und spätestens ab der 71. Minute traf es in den folgenden 7 Zeigerumdrehungen gnadenlos über Leicester herein.

Caglar Söyüncü verursacht einen Handspenalty, den James Milner souverän verwandelt (71.).

Eine erneute Alexander-Arnold/Firmino-Kombination bringt Liverpool bereits das 3:0 ein (74.).

Diesmal zeichnet sich der 2-fache Assistgeber Alexander-Arnold als Vollstrecker aus und besorgt den Endstand (78.).

Der Liverpool FC machte also einen weiteren Schritt in Richtung ersten Meistertitel seit 1990.

