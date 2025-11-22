Der Nati-Stürmer schiesst seine Equipe in der 2. Bundesliga gegen Magdeburg mit einer Doublette zum Sieg.

Legende: Bejubelt den Treffer zum 1:0 Cedric Itten. KEYSTONE/DPA/Anke Waelischmiller

Fortuna Düsseldorf hat in letzter Minute und dank Doppeltorschütze Cedric Itten seine Negativserie in der 2. Bundesliga beendet. Das schmeichelhafte 2:1 gegen den Tabellenletzten 1. FC Magdeburg bedeutete im sechsten Pflichtspiel auch den ersten Erfolg unter Trainer Markus Anfang, der im Oktober auf Daniel Thioune gefolgt war.

Itten brachte seine Farben in der 37. Minute in Führung, als er eine Flanke aus kurzer Distanz einschob. Doch seinen richtig grossen Auftritt hatte er quasi mit der letzten Aktion der Partie: Im Rückwärtslaufen nickte der Nati-Stürmer eine Hereingabe von Danny Schmidt mustergültig in die entfernte Torecke.

Das Eigentor von Christopher Lenz (88.) blieb am Ende folgenlos. Neben Angreifer Itten ragte Torhüter Florian Kastenmeier, der diverse Chancen der Gäste mit starken Paraden vereitelte, heraus.