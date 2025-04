Legende: Einer der Liverpooler Erfolgsgaranten Mohamed Salah. Keystone/AP Photo/Jon Super

Mit den Vertragsverlängerungen von Mohamed Salah und Virgil van Dijk in der letzten Woche haben sich die Verantwortlichen in Liverpool schon vor dem Gewinn des Meistertitels diese Saison für die Jagd auf den nächsten breit aufgestellt. Beide Routiniers gehören zu den absoluten Leistungsträgern im Edelkader der «Reds».

Mit dem 5:1 gegen Tottenham hat Liverpool am Sonntag nun auch noch den letzten Verfolger Arsenal abgeschüttelt und die Saison nach dem bitteren Out in der Champions League noch krönen und mit dem auf der Insel eine Spur wichtigeren Titel schmücken können.

Arne Slot schafft das Kunststück, gleich in seiner ersten Saison an der Seitenlinie den Liga-Titel zu holen – den zweiten in seiner Trainerkarriere nach 2023 mit Feyenoord. Damit ist in England auch die ManCity-Herrschaft nach 4 Saisons durchbrochen. Für Liverpool ist es der zweite Gewinn der Premier League in diesem Jahrtausend (neben dem erlösenden Triumph unter Jürgen Klopp 2019/20). Mit dem 20. Meistertitel insgesamt wird zudem der ewige Rivale und bisherige alleinige Rekordmeister Manchester United eingeholt.

«Calm as you like» und «barely even break a sweat»

Das knapp eine Milliarde teure Kader (Nummer 3 hinter ManCity und Arsenal) enthält diverse hochklassige Aushängeschilder, folgendes Trio hat das Spiel der Mannen von der Merseyside besonders geprägt:

Seit über sieben Jahren ist Van Dijk Stützpfeiler in der Innenverteidigung. Der 1,95 Meter grosse Niederländer ist eine Macht in der Luft – jüngst markierte er per Kopf den wichtigen späten Siegtreffer (89.) beim 2:1 gegen West Ham. Seine Ruhe am Ball auch unter grossem Druck sucht seinesgleichen, er agiert also «calm as you like», wie die «Kopites» in Liverpool singen.

Stützpfeiler in der Innenverteidigung. Der 1,95 Meter grosse Niederländer ist eine Macht in der Luft – jüngst markierte er per Kopf den wichtigen späten Siegtreffer (89.) beim 2:1 gegen West Ham. Seine Ruhe am Ball auch unter grossem Druck sucht seinesgleichen, er agiert also «calm as you like», wie die «Kopites» in Liverpool singen. «He's always scoring, it's almost boring», also «er trifft immer, es ist schon beinahe langweilig», heisst es bei den Fans, wenn es um ihren «ägyptischen König» Salah geht. Mit seinen 32 Jahren setzte er in dieser Saison erneut neue Massstäbe: Seine 28 Tore und 18 Assists und somit 46 Skorerpunkte sind der höchste Wert, den ein Spieler je in einer Premier-League-Saison mit 38 Spielen erreicht hat.

geht. Mit seinen 32 Jahren setzte er in dieser Saison erneut neue Massstäbe: Seine 28 Tore und 18 Assists und somit 46 Skorerpunkte sind der höchste Wert, den ein Spieler je in einer Premier-League-Saison mit 38 Spielen erreicht hat. Einen Meister zeichnet häufig aus, Spiele auch knapp zu gewinnen, die drei Punkte erzwingen zu können. Immerhin 9 von 25 Liverpool-Siege kamen mit nur einem Tor Unterschied zustande. Und da kommen Goalie Alisson und seine Paraden ins Spiel. Auf der Linie und vor allem auch im 1-gegen-1 mit dem heranbrausenden gegnerischen Stürmer ist der Brasilianer Weltklasse. Und er tut alles mit einer unvergleichlichen Leichtigkeit, was die Fans jeweils mit «He'll stop the ball going in the net, and barely even break a sweat» («Er lässt den Ball nicht ins Netz und schwitzt dabei kaum») von den Rängen würdigen.

Premier League