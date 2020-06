Legende: Endlich am Ziel angekommen Jürgen Klopp (hier nach dem CL-Final 2019) ist englischer Meister. imago images

Der FC Liverpool ist erstmals seit 1990 wieder englischer Meister.

Die «Reds» profitierten von der ManCity-Niederlage bei Chelsea.

Mit dem Titelgewinn krönt Liverpool eine Saison der Superlative.

Das Warten für die Fans der «Reds» hat ein Ende. Erstmals seit 1990 heisst der englische Meister wieder Liverpool. Der Titelgewinn hatte sich bereits seit Monaten abgezeichnet, da die Mannschaft von Jürgen Klopp die Tabelle mit einem enorm grossen Vorsprung anführte. Dank der 1:2-Niederlage von Manchester City bei Chelsea ist Liverpool nun auch rein rechnerisch nicht mehr einzuholen.

In einer temporeichen Partie profitierten die Londoner in der 38. Minute von einem Missverständnis in der Abwehr der Gäste. Christian Pulisic nutzte den Patzer eiskalt aus und ebnete mit seinem Treffer zum 1:0 den Weg zum Liverpooler Titel.

Entscheidung durch Handspenalty

In der zweiten Halbzeit konnte City die Partie durch einen Freistosstreffer von Kevin de Bruyne (55.) zwar noch ausgleichen, geriet in der Folge aber zunehmend unter Druck.

Nach einem Handspiel von Fernandinho entschied der Schiedsrichter nach Absprache mit dem VAR auf Elfmeter für Chelsea (78.). Der City-Brasilianer wurde zudem mit einer roten Karte vom Platz gestellt. Den fälligen Penalty verwandelte Willian sicher und sorgte dafür, dass der FC Liverpool bereits am Donnerstag die Korken knallen lassen konnte.