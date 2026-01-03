Leader Arsenal siegt in der Premier League munter weiter. Derweil feiert Wolverhampton den ersten Dreier in der Liga.

Legende: Ein Küsschen für die Fernsehkamera Arsenals Doppeltorschütze Declan Rice. Imago/Shutterstock

Arsenal ist in der Premier League weiter nicht zu stoppen: Bei Bournemouth feierten die Londoner ihren 5. Liga-Sieg in Serie. Zunächst lag der Leader bereits nach 10 Minuten zurück. Danach drehten Innenverteidiger Gabriel (16.) und Declan Rice mit einem Doppelpack (54./71.) die Partie. Die Hausherren kamen in der 77. Minute zwar nochmals ran, am Ende resultierte aber die 2:3-Niederlage.

Der (vorübergehend) erste Verfolger von Arsenal, Aston Villa, schlug Nottingham – ohne den verletzten Dan Ndoye – 3:1 und liegt 6 Punkte hinter dem Leader. Das drittplatzierte Manchester City trifft im Sonntagskracher auf Chelsea und kann bis auf 4 Punkte an Arsenal heranrücken.

Wolves mit erstem Sieg

Im 20. Anlauf ist den Wolverhampton Wanderers der erlösende 1. Saisonsieg gelungen. Das Schlusslicht gewann deutlich mit 3:0 gegen den Abstiegskonkurrenten West Ham United und verdoppelte damit seine Punktzahl. Dennoch stecken die Wolves mit nur 6 Punkten weiter nahezu aussichtslos am Tabellenende fest: Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt 12 Zähler.

Premier League