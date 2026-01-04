Liverpool gibt in der Premier League bei Fulham in extremis Punkte ab (2:2). Sunderland spielt gegen Tottenham 1:1.

Legende: Ultraspäter Ausgleich Fulhams Harrison Reed feiert sein absolutes Traumtor. Imago/Shutterstock

In der 4. Minute der Nachspielzeit sorgte Cody Gakpo scheinbar für die Liverpooler Erlösung. Der Niederländer traf am 20. Spieltag der Premier League nach einer Hereingabe seines Landsmanns Jeremie Frimpong mit dem Knie zum 2:1. Doch 3 Minuten später sicherte Joker Harrison Reed Gastgeber Fulham mit einem traumhaften Distanzschuss doch noch den Punktgewinn.

Ebenfalls Unentschieden spielte Sunderland – und dies zum 4. Mal in Folge. Beim 1:1 auswärts gegen Tottenham brachte Ben Davies die Spurs erst in Führung (30.), ehe Brian Brobbey der Ausgleich gelang (80.). Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka spielte bei Sunderland wie gewohnt durch.

Resultate