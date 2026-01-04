Liverpool gibt in der Premier League bei Fulham in extremis Punkte ab (2:2). Gleiches tut ManCity gegen Chelsea (1:1).

Legende: Ultraspäter Ausgleich Fulhams Harrison Reed feiert sein absolutes Traumtor. Imago/Shutterstock

In der 4. Minute der Nachspielzeit sorgte Cody Gakpo scheinbar für die Liverpooler Erlösung. Der Niederländer traf am 20. Spieltag der Premier League nach einer Hereingabe seines Landsmanns Jeremie Frimpong mit dem Knie zum 2:1. Doch 3 Minuten später sicherte Joker Harrison Reed Gastgeber Fulham mit einem traumhaften Distanzschuss doch noch den Punktgewinn.

Auch im Topspiel Manchester City gegen Chelsea ereignete sich Entscheidendes in der Nachspielzeit. Enzo Fernandez glich für die Gäste aus London zum 1:1 aus – der Argentinier stocherte den Ball in der 94. Minute über die Linie. ManCity, das weiter Boden auf Leader Arsenal verliert, war nach einer schönen Einzelaktion von Tijjani Reijnders in Führung gegangen (42.).

Sunderland baut Remis-Serie aus

Ebenfalls Unentschieden spielte Sunderland – und dies zum 4. Mal in Folge. Beim 1:1 auswärts gegen Tottenham brachte Ben Davies die Spurs erst in Führung (30.), ehe Brian Brobbey der Ausgleich gelang (80.). Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka spielte bei Sunderland wie gewohnt durch.

Resultate