Bayern München muss sich auswärts gegen Aufsteiger Hamburg mit einem 2:2 begnügen. Miro Muheim spielt beim HSV durch.

Legende: Voller Einsatz Miro Muheim (links) und seine Teamkollegen überzeugten im Kollektiv mit einer kämpferischen Leistung. imago images/BEAUTIFUL SPORTS/Tonhäuser

Am letzten Spieltag hatte Bayern München beim 1:2 zuhause gegen Augsburg die erste Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison kassiert. Nun liess der Rekordmeister erneut Federn: Im Auswärtsspiel beim Hamburger SV kamen die Münchner nicht über ein 2:2 hinaus – trotz einer Ballbesitz-Quote von 72 Prozent.

Dortmund kann Rückstand auf 6 Punkte verkürzen

Fabio Vieira hatte die Hausherren in der 34. Minute mit einem verwandelten Elfmeter in Führung geschossen. Die Bayern-Antwort liess nicht lange auf sich warten. Harry Kane sorgte mit seinem 22. Bundesliga-Treffer in dieser Saison für den Ausgleich. Nur wenige Sekunden nach der Pause ging der Favorit durch Luis Diaz in Führung. Doch der HSV wurde für seine kämpferische Leistung belohnt und kam lediglich 7 Minuten später zum 2:2.

Der Schweizer Internationale Miro Muheim spielte bei den Hanseaten einmal mehr durch. Die Bayern liegen nun noch 6 Verlustpunkte vor Borussia Dortmund, das am Sonntag gegen Schlusslicht Heidenheim spielt. Der HSV belegt mit 19 Punkten den 13. Platz.

Resultate