Legende: Doppelpack geschnürt, Penalty verschossen Serhou Guirassy erlebt am Sonntagabend so ziemlich alles, was es im Leben eines Stürmers so gibt. Imago/STEINSIEK.CH

Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund mit einem Doppelpack gegen den 1. FC Heidenheim neue Hoffnung im Meisterschaftsrennen der Bundesliga gegeben. Der Tabellen-2. rang das Schlusslicht mit viel Mühe nach 1:2-Rückstand 3:2 nieder.

Der seit Wochen formschwache Guirassy drehte dabei mit einem Doppelschlag (68./Handelfmeter, 69.) das Spiel, verschoss indes auch einen weiteren Foulelfmeter (85.). Waldemar Anton hatte Dortmund zuvor in Führung geschossen, Heidenheims Julian Niehues ebenfalls per Doppelpack (45.+5/48.) den Aussenseiter aber von der grossen Überraschung träumen lassen.

Demirovic rettet Stuttgart

Stuttgart feierte dank einem Traumtor von Ermedin Demirovic (90.) einen 1:0-Heimsieg gegen Freiburg und ist nun Tabellen-4. Zuvor hatten die Gastgeber etliche Chancen nicht genutzt. Der zuletzt verletzt gewesene Schweizer Verteidiger Luca Jaquez wurde bei Stuttgart in der 93. Minute eingewechselt. Bei Freiburg stand Johan Manzambi bis zur 68. Minute auf dem Platz, Bruno Ogbus ab der 78.

