Newcastle bangt um Fabian Schär, derweil spielt Manchester City nur 1:1 gegen Brighton. Xhaka geht mit Sunderland unter.

Legende: Verletzte sich im Spiel gegen Leeds Newcastle-Spieler Fabian Schär. Imago/Pro Sports Images

In der 75. Minute kam's im Schweizer Duell zwischen Fabian Schär (Newcastle) und Noah Okafor (Leeds) zum Schreck-Moment. Der ehemalige Nati-Verteidiger blieb nach einem Zweikampf liegen, hielt sich dabei den linken Knöchel. Danach musste Schär in seinem 251. Spiel für die «Magpies» gar auf der Bahre vom Feld getragen werden. Wie schwer sich der Schweizer verletzt hat, ist noch nicht klar.

Es war der Wermutstropfen eines sonst erfolgreichen Abends für Newcastle. Der neue Tabellensechste drehte die Partie durch zwei Tore in der Nachspielzeit zu seinen Gunsten (4:3).

ManCity erneut glücklos – Xhaka chancenlos

Manchester City erlitt im Titelkampf der Premier League einen weiteren Rückschlag. Gegen Brighton kam das Team von Trainer Pep Guardiola zum dritten Mal in Serie in der Liga nicht über ein Unentschieden hinaus (1:1).

Ebenfalls zu hadern hatte Sunderland mit Nati-Captain Granit Xhaka. Der Aufsteiger unterlag dem formstarken Brentford (seit 5 Partien ungeschlagen) gleich mit 0:3. Xhaka spielte über 90 Minuten durch.

Premier League