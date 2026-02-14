Am 22. Bundesliga-Spieltag hat Eintracht Frankfurt zum Siegen zurückgefunden. Bayern und Leverkusen gewinnen klar.

Legende: Zuletzt ein seltenes Bild Jubelnde Frankfurter. IMAGO / Jan Huebner

Seit dem 13. Dezember hatte Eintracht Frankfurt keine Partie mehr gewinnen können. Unter dem neuen Trainer Albert Riera gelang nun im Heimspiel gegen Gladbach der erste Sieg. Nathaniel Brown, Ayoube Amaimouni und Ansgar Knauff sorgten für den klaren 3:0-Sieg.

Die Spitzenteams gaben sich allesamt keine Blösse. Bayern München liess sich von Dortmunds Sieg am Freitag nicht verunsichern und gewann bei Werder Bremen mit 3:0. Harry Kane hatte die Partie mit einem Doppelschlag in der 1. Halbzeit innert drei Minuten bereits vorentschieden.

Nur der HSV jubelt im Norden

Bremen klebt damit weiter auf dem Relegationsplatz. Einen Rang dahinter liegt St. Pauli, das in Leverkusen mit 0:4 unterging. Die «Werkself» liegt weiter sechs Zähler hinter Hoffenheim, das Freiburg locker 3:0 schlug, auf dem 4. Rang.

Im Tabellenmittelfeld bewies der HSV einmal mehr seine Heimstärke und überholte Union Berlin dank einem 3:2-Sieg.

