Legende: Vier Tore für einen perfekten Abend Serhou Guirassy (rechts) und seine Teamkollegen hatten mit Mainz keine Mühe. imago images/steinsiek.ch

Nach zuletzt drei Siegen in Folge ist Urs Fischers Mainz zum Auftakt der 22. Runde der Bundesliga in Dortmund 0:4 unter die Räder gekommen. Bereits zur Pause lagen die Mainzer vorentscheidend 0:3 zurück. Serhou Guirassy (10./42.) und Maximilian Beier (15.) hatten den Tabellenzweiten jeweils nach Vorlagen von Julian Ryerson auf Kurs gebracht.

Dominik Kohr besiegelte die hohe Mainzer Niederlage in der 84. Minute mit einem Eigentor. Silvan Widmer war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz. Er wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Kobel hält Kasten rein

Der BVB mit Gregor Kobel im Tor blieb auch im 14. Bundesliga-Spiel in Folge ohne Niederlage. Zuletzt als Verlierer vom Platz ging die Equipe von Niko Kovac in der Meisterschaft am 18. Oktober 2025 (1:2 gegen Bayern München). Mindestens bis am Samstag verringerte Dortmund den Abstand auf den Leader aus München auf drei Punkte. Die Bayern treten auswärts bei Werder Bremen an.