Leader Arsenal muss sich in der Premier League Manchester United zuhause mit 2:3 geschlagen geben.

Legende: Brachte ManUnited mit dem 1:1 zurück ins Spiel Bryan Mbeumo (r.). Imago/Shutterstock

Der Vorsprung von Tabellenführer Arsenal in der Premier League schrumpft weiter. Im prestigeträchtigen Duell gegen Manchester United unterlag das Team von Trainer Mikel Arteta mit 2:3 und patzte damit bereits zum 3. Mal in Folge. Nach den Nullnummern gegen Nottingham Forest und den FC Liverpool haben die «Gunners» nur noch 4 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City.

United-Verteidiger Lisandro Martinez lenkte einen Abschluss von Martin Ödegaard in der 29. Minute zwar unglücklich ins eigene Tor und brachte Arsenal so auf Kurs. Doch die Gäste antworteten durch Bryan Mbeumo (37.), der nach einem Fehlpass von Martin Zubimendi David Raya im Arsenal-Tor stehen liess und zum Ausgleich traf.

Nach dem Seitenwechsel doppelte Patrick Dorgu für die «Red Devils» nach. Der Däne schoss United mit einem Hammer aus 18 Metern via Lattenunterkante erstmals in Führung. Mikel Merino stocherte die Kugel nach einem Eckball in der 84. Minute zwar zum Ausgleich über die Linie. Doch Matheus Cunha liess die Gäste-Fans 3 Minuten später mit dem siegbringenden Schlenzer jubeln.

