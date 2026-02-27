 Zum Inhalt springen

24. Runde der Bundesliga Augsburg siegt im Jubiläumsspiel

Der FC Augsburg hat im 500. Bundesligaspiel seinen Höhenflug dank eines Hackentreffers von Rodrigo Ribeiro fortgesetzt

27.02.2026, 22:43

Drei Fussballspieler in weissen Trikots feiern auf dem Spielfeld.
Legende: Augsburger Jubeltraube Mit Cédric Zesiger (Nr. 16). IMAGO / STEINSIEK.CH

Der FC Augsburg gewann zum Auftakt des 24. Bundesliga-Spieltags gegen den Aufsteiger Köln mit 2:0 und hat sein Minimalziel Klassenerhalt schon fast schon erreicht. Köln gerät dagegen nach nun vier Spielen mit nur einem Punkt immer mehr unter Druck. Am Wochenende könnte der Vier-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz weiter schmelzen.

Im Jubiläumsspiel, das gleichzeitig auch den 150. Ligasieg bereithielt, brachte Rodrigo Ribeiro Augsburg in der 55. Minute sehenswert in Führung. Alexis Claude-Maurice besorgte nach einem Konter Sekunden vor Schluss die Entscheidung auf das leere Tor, nachdem FC-Torhüter Marvin Schwäbe bei einer Ecke aufgerückt war (90.+5).

Fabian Rieder und Cédric Zesiger spielten beim Heimteam durch. Zesiger sah die fünfte Gelbe Karte und wird das nächste Spiel, auswärts gegen RB Leipzig, verpassen.

