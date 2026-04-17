Coventry City steht als erster Aufsteiger in die Premier League fest. Ein 1:1-Remis bei Blackburn reicht dem Team von Frank Lampard.

Legende: Kann sich der Liebe der Coventry-Fans sicher sein Frank Lampard. imago images/Sportimage

Das Gründungsmitglied Coventry City kehrt nach 25 Jahren in die englische Premier League zurück. Der von Frank Lampard trainierte Traditionsklub steht nach einem 1:1 bei den Blackburn Rovers drei Spieltage vor Saisonende als erster Aufsteiger der Championship fest. Ein spätes Tor von Bobby Thomas (84.) brachte den noch fehlenden Punkt.

Der ehemalige englische Nationalspieler Lampard hatte den Verein im November 2024 übernommen, nachdem er zuvor bei Herzensklub Chelsea gescheitert war.

Lange Leidenszeit endet

Coventry war 2001 nach 34 Jahren in Folge aus dem Oberhaus abgestiegen und seither nicht mehr zurückgekehrt. In der Saison 2017/18 spielten die «Sky Blues» sogar nur noch viertklassig, zeitweise trug der Klub seine Heimspiele im 50 Kilometer entfernten Northampton aus.