Manchester United büsste in der 26. Runde der Premier League weiter an Boden auf Leader Manchester City ein. Während die «Skyblues» ihre Partie gegen West Ham am Samstag erfolgreich hatten gestalten können, kam United gegen Chelsea nicht über ein torloses Remis hinaus und liegt in der Tabelle bereits 12 Punkte hinter dem Stadtrivalen.

Chelsea blieb zwar auch im 8. Spiel unter Thomas Tuchel ungeschlagen, verpasste jedoch durch die Nullnummer den möglichen Sprung auf Rang 4. Das Tempo der «Citizens» konnte am Wochenende kein «Verfolger» halten. Neben ManUnited verlor auch der schon 13 Zähler zurückliegende Tabellendritte Leicester City durch ein 1:3 gegen den FC Arsenal Punkte.

Meister Liverpool schlägt Sheffield

Liverpool kam im Abendspiel zu einem 2:0-Sieg bei Sheffield United. Curtis Jones und Kean Bryan (ins eigene Tor) trafen. Es ist der erste Sieg der «Reds» in der Liga nach zuletzt 4 Niederlagen am Stück.

In den weiteren Partien vom Sonntag setzte sich Tottenham gegen Burnley gleich mit 4:0 durch, Crystal Palace und Fulham trennten sich 0:0.