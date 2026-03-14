Ein irres Duell zwischen Leverkusen und Bayern endet 1:1. Beim 2:0-Sieg des BVB trifft Youngster Reggiani erstmals.

Legende: Konnten sich auch bei Goalie Sven Ulreich bedanken Bayerns Dayot Upamecano, Harry Kane und Joshua Kimmich (v.l.n.r.). Imago/HMB-Media

Viele VAR-Entscheide, 2 annullierte Tore, 2 Platzverweise: Leverkusen und Bayern München haben sich am 26. Bundesliga-Spieltag ein turbulentes Duell geliefert. Die Münchner erkämpften sich am Ende trotz vieler Widerstände ein 1:1.

Nach Aleix Garcias 1:0 (6.) war Jonathan Tahs 1:1 wegen Hands aberkannt worden (26.). Kurz vor der Pause sah Bayern-Stürmer Nicolas Jackson wegen Foulspiels Rot (42.). Nach einem erneut annullierten Tor der Gäste (61.) glich Luis Diaz doch noch zum 1:1 aus (69.). Der Kolumbianer sah etwas später innert 10 Minuten 2 Mal Gelb und musste ebenfalls vom Platz (84.). In der 93. Minute schoss Jonas Hofmann Leverkusen vermeintlich zum Sieg – auch dieses Tor wurde nach VAR-Intervention jedoch aberkannt.

Bayerns erster Verfolger Borussia Dortmund gewann zuhause gegen Augsburg mit 2:0. Für Nati-Keeper Gregor Kobel war es das 12. Spiel ohne Gegentor. Für das 2:0 in der 59. Minute war der 18-jährige Luca Reggiani verantwortlich. Der Italiener erzielte in seinem 5. Profispiel sein 1. Tor. Dortmunds Rückstand beträgt nun 9 Zähler.

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