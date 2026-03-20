Legende: Nicht zu stoppen Leipzigs Yan Diomande entwischt seinem Gegenspieler. IMAGO STEINSIEK.CH

Im engen Rennen um die Champions-League-Plätze hat RB Leipzig einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Angeführt von den Doppeltorschützen Brajan Gruda und Christoph Baumgartner überrollte die Mannschaft von Trainer Ole Werner den direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim und gewann mit 5:0. Damit zogen die Sachsen zumindest über Nacht mit Hoffenheim und dem VfB Stuttgart nach Punkten gleich und kletterten vorübergehend auf Rang 3 der Bundesliga.

Gruda (17., 44.) und Baumgartner (21., 30.) sorgten bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. Benjamin Henrichs (78.) erhöhte in der zweiten Halbzeit. Für die TSG setzte sich mit dem desaströsen Ergebnis eine Negativserie fort: Bei keinem anderen Verein warten die Kraichgauer aktuell länger auf einen Sieg. Der einzige Erfolg in Leipzig gelang am 31. Spieltag der Saison 2017/18 (5:2).

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