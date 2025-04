Leverkusen gewinnt in der 28. Bundesliga-Runde dank einem späten Tor 1:0 in Heidenheim. Dortmund siegt in Freiburg 4:1.

Legende: Jubelten kurz vor Schluss doch noch Die Leverkusener beglückwünschen den Torschützen Emiliano Buendia (2.v.r.). Keystone/EPA/RONALD WITTEK

Lange sah es in Heidenheim nach einem weiteren Ausrutscher von Bayer Leverkusen aus. Der Meiste rmit Nati-Captain Granit Xhaka (spielte durch) biss sich an den Gastgebern bis kurz vor Schluss die Zähne aus. Dann schlugen die Leverkusener aber wie so oft doch noch zu. Der eingewechselte Emiliano Buendia zirkelte in der 91. Minute den Ball aus rund 16 Metern zum 1:0-Siegtreffer ins Netz.

Dank dem Last-Minute-Sieg weist Leverkusen weiterhin einen Rückstand von 6 Punkten auf Bayern München auf. Der Tabellenführer hatte sich am Freitag zum Auftakt der 28. Runde 3:1 in Augsburg durchgesetzt.

Dortmund und Stuttgart laufen heiss

Einen überzeugenden Auftritt zeigte Borussia Dortmund. Der BVB fertigte den SC Freiburg auswärts mit 4:1 ab und feierte den 2. Sieg in Folge. Karim Adeyemi in der 34. Minute sowie Carney Chukwuemeka (51.), Serhou Guirassy (68.) und Jamie Gittens (78.) in der 2. Halbzeit trafen für das Team von Gregor Kobel. Der Nati-Keeper musste sich nur in der 88. Minute von Maximilian Eggestein bezwingen lassen.

Ebenfalls einen klaren Sieg feierte der VfB Stuttgart. Die Schwaben liessen dem VfL Bochum keine Chance und fuhren einen 4:0-Erfolg ein. Jeff Cahbot (8.) und Ermedin Demirovic mit einem Dreierpack (11., 48., 85.) erzielten die Tore. Bei den Stuttgartern standen mit Luca Jaquez, Leonidas Stergiou und Fabian Rieder 3 Schweizer in der Startaufstellung. Pech hatte Jaquez, der bei seinem Startelf-Debüt in der 74. Minute angeschlagen vom Platz musste. Stergiou lieferte die Vorlage zum 4:0, Rieder sah die gelbe Karte.

Mainz nur mit Remis

Holstein Kiel rang Mainz ein 1:1 ab. Der Aufsteiger führte auswärts dank eines Traumtors von Alexander Bernhardsson in den linken Winkel (34.). Nelson Weiper glich eine Viertelstunde vor Schluss für die Mainzer aus. RB Leipzig schlug Hoffenheim zuhause 3:1 und bescherte dem neuen Trainer Zsolt Löw im 2. Spiel den 1. Sieg.

