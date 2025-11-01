Legende: Fliegen weiter ganz hoch Serge Gnabry und seine Bayern. Imago/Ulmer/Teamfoto

Meister Bayern München ist weiterhin nicht aufzuhalten. In der Allianz Arena bezwang das Team von Coach Vincent Kompany Vizemeister Leverkusen ungefährdet mit 3:0 – der 15. Sieg im 15. Pflichtspiel der Saison. Für die «Werkself» hingegen war es die erste Pleite in der Fremde nach 37 Auswärtspartien und seit Mai 2023.

Den Gästen half auch nicht, dass die Bayern vor dem Kracherduell in der Champions League bei PSG zu Beginn auf Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz verzichteten. Serge Gnabry (25.), Nicolas Jackson mit seinem ersten Bundesliga-Tor (31.) und ein Eigentor Loïc Badés (44.) brachten den Münchnern den ersten Liga-Sieg gegen Bayer seit September 2022.

In der zweiten Hälfte nahm der FCB auch im Hinblick auf die «Königsklasse» merklich den Fuss vom Gas. Nach einer guten Stunde durften auch noch Kane, Olise und Diaz ins Geschehen eingreifen. Ein Torschuss wollte und musste dem Heimteam aber nicht mehr gelingen. Von Seiten Leverkusens kam über das gesamte Spiel zu wenig, um die formstarken Bayern in Bedrängnis zu bringen.

Bundesliga