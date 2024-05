Fortuna Düsseldorf steht nach einem klaren Auswärtssieg in der Relegation vor der Rückkehr in die Bundesliga.

Legende: Stehen vor der Bundesliga-Rückkehr Die Spieler von Fortuna Düsseldorf. IMAGO/Treese

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat das Relegation-Hinspiel auswärts in Bochum mit 3:0 gewonnen. Damit stehen die «Fortunen» nach 4-jähriger Absenz vor der Rückkehr in die Bundesliga.

Die Bochumer, die am letzten Bundesliga-Spieltag noch auf den Relegationsrang abgerutscht waren, gingen in ihrem Ruhrstadion und vor den Augen von Edelfan Leon Goretzka bereits in der 13. Minute in Rückstand – auf ganz unglückliche Art und Weise. Ein Eckball von Fortunas Christos Tzolis landete via Pfosten und dem Oberschenkel von VfL-Stürmer Philipp Hofmann im Netz.

Und der griechische Topskorer war auch an den weiteren 2 Toren beteiligt: Nach 64 Minuten musste Felix Klaus nach einem brillanten Steckpass von Tzolis nur noch einschieben. 8 Minuten später wehrte Bochums nomineller Ersatz-Goalie Andreas Luthe einen Tzolis-Freistoss ungeschickt nach vorne ab, Yannik Engelhardt bedankte sich und schob ein. In der Folge waren die Gäste näher am 4. Treffer als Bochum am Ehrentor.

Das Rückspiel findet am kommenden Montag in Düsseldorfs Merkur Spiel-Arena statt.