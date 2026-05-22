Der Zweite der Ligue 1 feiert dank des 3:1 über Nizza im Final doch noch einen Titel in Frankreich.

Legende: Liess die Lens-Fans im Stade de France ausflippen Abdallah Sima, Torschütze zum 3:1-Endstand. imago images/PsnewZ

Der RC Lens hat seine starke Saison mit dem erstmaligen Cupsieg gekrönt. Der Zweite der abgelaufenen Ligue-1-Saison setzte sich im Final im Pariser Stade de France gegen Nizza mit 3:1 durch. Seine bisherigen drei Cupfinals hatte Lens 1948, 1975 und 1998 verloren.

Florian Thauvin, 2018 mit Frankreich Weltmeister, schoss in der 25. Minute das 1:0 und bereitete kurz vor der Pause das 2:0 von Odsonne Edouard vor. Nach dem Anschlusstreffer von Nizza sorgte der Senegalese Abdallah Sima in der 78. Minute mit dem 3:1 für die Siegsicherung. Der ehemalige Yverdon- und Basel-Stürmer Kevin Carlos scheiterte in der 84. Minute mit einem Kopfball am Pfosten.

Nizza kämpft noch gegen Abstieg

Während die Nordfranzosen nach dem Meistertitel 1998 den zweiten bedeutenden Titel feiern und bald in der Champions League spielen, ist für Nizza noch nicht mal gesichert, dass es nächste Saison erstklassig ist. Das Team vom Mittelmeer bestreitet am Dienstag und Freitag die Barragespiele gegen den Herausforderer Saint-Etienne aus der Ligue 2.

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