Die Katalanen siegen auch dank zwei Treffern von Raphinha. Besonders die Nachspielzeit der 1. Hälfte hat es in sich.

Legende: Grosser Jubel Die Barcelona-Spieler feiern den Sieg. imago images/Anadolu Agency

Der FC Barcelona darf sich über die nächste Trophäe freuen. Der spanische Meister besiegte im Final des Supercups Erzrivale Real Madrid im saudi-arabischen Dschidda mit 3:2.

Vor allem die Nachspielzeit der ersten Halbzeit war spektakulär. Nachdem Raphinha Barcelona in der 36. Minute in Führung gebracht hatte, überschlugen sich die Ereignisse: Gleich 3 Tore fielen innerhalb von 4 Minuten. Erst glich Vinicius Junior die Partie aus, ehe Robert Lewandowski zum 2:1 für die Katalanen traf. Gonzalo Garcia stellte den Gleichstand aber umgehend wieder her.

De Jong fliegt vom Platz

In Hälfte zwei wurde Real aktiver, doch Raphinha gelang in der 73. Minute der Siegtreffer für Barcelona. In der Nachspielzeit vergab Real zwei hochkarätige Chancen zum Ausgleich. Auch der eingewechselte Kylian Mbappé konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. So fiel auch nicht mehr ins Gewicht, dass Barças Frenkie de Jong nach einem Foul am Franzosen kurz vor Schluss die rote Karte gesehen hatte.