Trotz anhaltender Corona-Pandemie wird die Saison in Englands höchster Liga nicht unterbrochen. Zuletzt gab es Forderungen, die in diese Richtung hätten zielen sollen. Nun sprach aber die Regierung ein Machtwort. Elitesportler und ihre Trainer sind demnach von den Restriktionen ausgenommen, die wohl bis Mitte Februar gelten sollen. Am Montag, dem Tag an dem ein erneuter Lockdown verhängt worden ist, wurden in Grossbritannien mehr als 58'000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zuletzt war eine Mutation des Coronavirus auf der Insel entdeckt worden.