Legende: Eröffnete gegen Hertha Berlin das Skore Serge Gnabry. Imago Images/Sascha Walther

Der FC Bayern München hat den Patzer von Borussia Dortmund am Freitag in Bochum ausgenutzt und wieder die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Gegen Schlusslicht Hertha Berlin feierte die Mannschaft von Thomas Tuchel nach zuletzt zwei sieglosen Partien einen 2:0-Erfolg.

Audio Kimmich: «Habe den Sieg nie in Gefahr gesehen» (ARD, Autor: Dominik Vischer) 02:34 min Bild: Imago Images/Ulrich Wagner abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Die erlösenden Tore für die Münchner fielen erst spät: Serge Gnabry erzielte mit seinem Kopfballtor in der 69. Minute das 1:0 – sein erstes Bundesliga-Tor seit dem 11. Februar. Zehn Zeigerumdrehungen später war die Partie dann entschieden. Nach einem sehenswerten Pass in die Tiefe von Joshua Kimmich machte Kingsley Coman den Sack souverän zu.

Hertha verliert den Anschluss

Während die Bayern nach dem wenig überzeugenden, letztlich aber verdienten Sieg wieder von der Tabellenspitze grüssen, wird es für die Berliner am anderen Ende des Klassements immer düsterer. 4 Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz 6 Punkte.