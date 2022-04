Das Klopp-Team holt gegen Watford den 10. Liga-Sieg in Folge und bleibt an Manchester City (2:0 in Burnley) dran.

Legende: War für die Liverpooler Führung verantwortlich Diogo Jota (r.). Keystone/AP Photo/Jon Super

Liverpool ist in der Premier League weiter nicht zu stoppen. Im Heimspiel gegen Watford feierten die «Reds» den 10. Liga-Sieg in Serie. Mit der ersten richtigen Chance gelang in der 22. Minute in Führung: Diogo Jota traf nach einer Flanke per Kopf zum 1:0. Kurz vor Schluss sorgte Fabinho per Penalty für die Entscheidung.

Weil Manchester City gegen den Vorletzten Burnley auswärts aber ebenso ungefährdet 2:0 gewann, bleiben die «Citizens» mit 1 Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze. Kevin De Bruyne (5.) und Ilkay Gündogan (25.) lenkten das Spiel früh in die gewünschten Bahnen.

01:09 Video Klopp: «Schöner wäre nur, wenn wir 20 Punkte Vorsprung hätten» (engl.) Aus Sport-Clip vom 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Eriksen trifft gegen Chelsea

Weit weniger stilsicher zeigte sich das drittplatzierte Chelsea. Nach 5 Liga-Siegen in Folge kassierten die «Blues» eine 1:4-Niederlage gegen den Tabellen-14. Brentford.

Dank Antonio Rüdiger ging Chelsea zwar in Führung (48.), in der Folge netzte Brentford auswärts aber gleich viermal ein. Unter anderen durfte Christian Eriksen jubeln: Nach seinen Toren für das Nationalteam traf der Däne, der an der EM kollabiert war, damit auch im Klubfussball wieder.