Legende: Erzielte den dritten Leipziger Treffer Ridle Baku. imago images/Fotostand/Nachtigall

Auch im zweiten Anlauf ist Marie-Louise Eta mit Union Berlin ohne Punkte geblieben. Die «Eisernen» unterlagen bei RB Leipzig 1:3 und sind weiter nicht gerettet im Kampf gegen den Abstieg. Es war bereits die 7. Niederlage in den vergangenen 10 Partien. Die sportliche Krise hatte auch zur Trennung von Steffen Baumgart geführt. Daraufhin übernahm Eta als erste Cheftrainerin in der Bundesliga.

Allerdings verlief auch das zweite Spiel unter ihrer Verantwortung äusserst unglücklich. Nach der Leipziger Führung durch Max Finkgräfe in der 22. Minute legte RB-Angreifer Romulo nur 180 Sekunden später nach. Zudem musste Union-Keeper Frederik Rönnow nach einer halben Stunden verletzt ausgewechselt werden. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ridle Baku auf 3:0 (63.). Dem Klub aus der Hauptstadt gelang durch Danilho Doekhi nur noch der Ehrentreffer (78.).

Mit 32 Punkten und derzeit einem Spiel mehr haben die Berliner 6 Zähler Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Die Leipziger festigten unterdessen Rang 3.

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