Der Meister kommt gegen das Schlusslicht spät zu einem Remis. Union Berlin punktet erstmals unter Marie-Louise Eta.

Legende: Kein Durchkommen für Luis Diaz und die Bayern. IMAGO / Beautiful Sports International

Vier Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen PSG hat Bayern München in der Bundesliga eine peinliche Pleite gegen das Schlusslicht Heidenheim in letzter Sekunde abgewendet. Tief in der Nachspielzeit glich der haushohe Favorit dank Michael Olise zum 3:3 aus. Der Schuss des Franzosen prallte vom Pfosten via Torhüter Diant Ramaj ins Tor der Gäste.

Die Münchner B-Elf hatte durch Doppelpacker Leon Goretzka (44./57.) zunächst einen 0:2-Rückstand wettgemacht, auf das 2:3 durch Budu Zivzivadze (76.) fand das Münchner Starensemble lange keine Antwort.

Erster Punkt für Eta

Im Kampf um die Champions-League-Plätze hielt Stuttgart Hoffenheim auf den letzten Drücker in Schach. Die Schwaben glichen auswärts in der 95. Minute zum 3:3 aus und behaupten den 4. Tabellenrang.

Ein Last-Minute-Unentschieden feierte auch Union Berlin beim 2:2 gegen Köln. Für Interimstrainerin Marie-Louise Eta war es der erste Punktgewinn. Cédric Zesiger und Fabian Rieder standen beim 3:1-Sieg von Augsburg in Bremen in der Startelf.

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