Das Team von Trainer Urs Fischer macht in der Bundesliga den Klassenerhalt vorzeitig klar.

Mainz ist in Sachen Abstieg aus dem Schneider

Legende: Erleichterung Nach dem zweiten Treffer der Mainzer. imago images/Oliver Ruhnke

Der FSV Mainz wird auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Das Team von Trainer Urs Fischer feierte auswärts gegen St. Pauli einen 2:1-Sieg und vertrieb am drittletzten Spieltag das Abstiegsgespenst definitiv. Für St. Pauli ist der direkte Klassenerhalt hingegen höchst unwahrscheinlich geworden.

Nach dem frühen Führungstreffer in der 6. Minute legten die Mainzer am Millerntor kurz vor der Pause nach. Nati-Verteidiger Silvan Widmer lieferte die Vorlage beim Tor von Philipp Mwene. Der Anschlusstreffer gelang St. Pauli erst in der Schlussphase.

Fischer, von 2018 bis 2023 Trainer bei Union Berlin, hatte Mainz im Dezember in akuter Abstiegsgefahr übernommen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz betrug damals 5 Punkte.

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