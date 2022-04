Legende: Führten ihr Team zum Sieg Chelseas Timo Werner und Mason Mount. IMAGO/Colorsport

Chelsea hat eine eindrückliche Reaktion auf die 1:3-Pleite in der Champions League gegen Real Madrid gezeigt. Die Drittplatzierten feierten in Southampton gleich einen 6:0-Auswärtssieg. Zu den Matchwinnern in der Hafenstadt avancierten Mason Mount (16./54.) und Timo Werner (21./49.) mit je einem Doppelpack.

Arsenal und ManUnited lassen Federn

Ausgerechnet gegen das seit 7 Spielen sieglose Brighton verpasste es Arsenal, vorübergehend auf die Champions-League-Plätze vorzustossen. Vor heimischem Publikum unterlagen die «Gunners» den Südengländern mit 1:2, Granit Xhaka steuerte den Assist zum Anschlusstor kurz vor Schluss bei. Mit einem 4:0-Erfolg über Aston Villa vermochte Stadtrivale Tottenham diesen Patzer prompt auszunutzen.

Für Rekordmeister Manchester United wird die Qualifikation für die «Königsklasse» hingegen immer schwieriger. Die Mannschaft von Ralf Rangnick verlor bei Everton mit 0:1. Damit ist ManUnited derzeit nur Tabellen-Siebter. Für Everton war es im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiger Sieg.

07:43 Video Archiv: Chelsea taucht gegen Real Madrid Aus Sport-Clip vom 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 43 Sekunden.