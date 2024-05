Holstein Kiel steigt erstmals in die Bundesliga auf. Die Norddeutschen sind nach einem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf am vorletzten Zweitligaspieltag nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen. St. Pauli kann am Sonntag mit einem Punktgewinn gegen den VfL Osnabrück nachziehen, die Fortuna müsste in diesem Fall als Tabellendritter in die Relegation.